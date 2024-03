VAR alweer onder vuur: "We hebben nood aan een nieuwe start"

De arbitrage kwam dit seizoen al enorm vaak onder druk te staan. Bijna ieder weekend wordt er op persconferenties na wedstrijden wel over gepraat.

Afgelopen weekend was er bij onder meer KRC Genk en KAA Gent onbegrip nadat ze beiden een strafschop tegen kregen wegens hands, al vonden velen dat niet meteen correct.

"Een belangrijke stap om de werking van de VAR te verbeteren is het aantal tussenkomsten grondig terugschroeven", merkt Jacky Mathijssen op bij Het Belang van Limburg. "Dat kan wel op eigen initiatief, in de Premier League is dat al gebeurd"

Niet meer, maar minder regels

"Hou het alsjeblieft simpel, maak niet meer, maar minder regels. Nu wordt het reglement alsmaar complexer en daardoor krommer, waardoor de scheidsrechter altijd gelijk heeft. En bij uitbreiding de commissie die zijn gelijk probeert te forceren", gaat hij verder.

"Eigenlijk is het simpel: zorg voor juiste beslissingen. Dat zijn die, waarvan 7 op de 10 mensen zeggen dat ze juist zijn. Dan sluit ik één supporter van beide ploegen en die ene persoon die altijd wil dwarsliggen uit."

Een nieuwe start nodig?

De KBVB voerde onlangs wijzigingen door aan de top van het Referee Department. Er werd een nieuwe directeur aangeduid. Mathijssen vindt dat er een nieuwe start nodig is.

"In elk geval hebben we nood aan een nieuwe start. Er moet een aantal wijzigingen worden doorgevoerd, waarna we allemaal aan tafel gaan zitten. Clubs, trainers en scheidsrechters: het wordt hoog tijd om het vertrouwen te herstellen en dat ook uit te spreken", besluit hij.