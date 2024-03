Club Brugge-coach Ronny Deila nog steeds onder druk: "Op het verkeerde moment op de verkeerde plaats"

Club Brugge heeft afgelopen weekend met 0-3 kunnen winnen op het veld van KRC Genk. Zo kon Ronny Deila de druk (even) van zich af zetten. Toch wordt er nog wel aan hem getwijfeld.

Philippe Albert vertelt dat Deila nog steeds onder druk staat bij Club. "Toen Jutglà werd gewisseld, waren de fans niet blij en kon je 'Deila buiten' horen. Hij staat onder druk. Wat niet werkte tegen Antwerp en Anderlecht, werkte wel tegen Genk. Maar als hij daar ook niet won, werd het ingewikkeld", aldus Albert bij RTBF.

Ook Edward Still laat zich uit over Deila bij Brugge. "Club Brugge zit in een overgangsperiode", begint hij. "Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe hebben Brugge op een modern niveau gebracht."

"Met het vertrek van Mannaert zijn er intern twijfels. En de sterke band die er was met Leko, Preud'homme en Clement is er dit seizoen niet meer. Misschien kwam hij op het verkeerde moment op de verkeerde plaats", besluit Still.