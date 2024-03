Filip Joos doet stevige voorspelling over coach in JPL: "Hij straalt klasse uit, er zal veel buitenlandse interesse komen"

Royal Antwerp FC pakte vorig seizoen de dubbel en dit jaar pakte het ook al de Supercup. Ondertussen staan de troepen van Mark van Bommel opnieuw in de bekerfinale en in play-off 1. En dus is het - ondanks een iets minder seizoen - toch nog steeds knap werk van de Nederlandse coach.

Mark van Bommel heeft al heel wat neergezet met Royal Antwerp FC. Rest de vraag: hoelang zal het huwelijk nog verder gaan? Vorig seizoen waren er al wat geïnteresseerde clubs, maar koos de Nederlandse coach voor een verlengd avontuur bij The Great Old. Veel interesse voor Mark van Bommel op komst? Of dat ook aankomende zomer het geval zal zijn? Dat is nog een ander paar mouwen. Volgens Filip Joos zal het niet zomaar makkelijk worden om de succescoach aan boord te houden. "Het zou geen verrassing zijn als er vele clubs komen aankloppen." "Hij straalt gewoon veel klasse uit en doet het simpelweg prima bij Royal Antwerp FC", aldus nog Joos bij 90 Minutes. En uiteindelijk is de vraag: hoe kan van Bommel binnen België zich nog verbeteren? Hij won al alle prijzen dat er gewonnen kunnen worden met stamnummer 1. Het buitenland wenkt dus ...