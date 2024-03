🎥 Loïs Openda onder vuur na felle reactie tijdens CL-duel tegen Real Madrid: "Hij zou geschorst moeten worden"

Loïs Openda beleefde niet zijn beste avond tegen Real Madrid. Zijn frustratie werd nog maar eens duidelijk door hoe hij fel reageerde op Dani Carvajal.

Woensdag heeft RB Leipzig een gelijkspel afgedwongen tegen Real Madrid. Toch zat er veel meer in voor de Duitse club.

Met onder andere een bal op de lat van Dani Olmo in blessuretijd... en, het moet gezegd worden, met veel gemiste kansen van Loïs Openda.

Openda leek druk te voelen tijdens dit topaffiche. Dit blijkt ook uit bepaalde momenten tijdens de wedstrijd, zoals zijn overdreven reactie na een kleine confrontatie met Dani Carvajal.

Op camerabeelden is opgevangen hoe de Rode Duivel zijn tegenstander in het Frans nogal heftig uitscheldt. Antonio Rüdiger kwam tussenbeide, maar de spanning was zeker voelbaar. Zijn actie lokt op sociale media ook veel reacties uit.

These players have no Integrity man

Come at your opp with anything but don’t mention their mum — Footysm NOT Sarcasm (@Footysm) March 6, 2024

He should be suspended for that — Korexzy 💎 ⚽️ (@oyedeji_akorede) March 7, 2024