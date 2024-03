Alweer loopt het uit de hand: Challenger Pro League-wedstrijd stilgelegd na wangedrag van supporters

Alweer loopt het uit de hand tijdens een wedstrijd in België. Dit keer werd een duel in de Challenger Pro League meer dan 20 minuten stilgelegd.

Vrijdagavond was het tijd voor een Limburgse Derby met Patro Eisden Maasmechelen en Jong Genk in de Challenger Pro League. Maar hier liep niet alles volgens plan.

Bij een 1-0 tussenstand in het voordeel van Patro Eisden werd de wedstrijd stilgelegd. Volgens Het Belang van Limburg was het Patro-coach Stijn Stijnen die de match delegate vertelde dat er 'onregelmatigheden en racistisch gedrag' was in het publiek.

Hierop stuurde de scheidsrechter alle spelers maar naar binnen. De stadionomroeper herhaalde nog eens wat de supporters wel en niet mochten doen. Na 23 minuten kwamen de spelers terug het veld op.