Dan toch tekenen van vermoeidheid? Union-sterkhouder was de minste van de hoop

Het valt niet veel voor dat een Union-speler onder middenmoot zakt, maar tegen Fenerbahçe was dat wel het geval. En het was niet de minste die het overkwam. Mohamed Amoura raakte geen bal goed tegen de Turken.

De pijlsnelle Algerijn is al heel het seizoen dé verpersoonlijking van het nieuwe Union. Hij kreeg dan ook al terecht heel veel lof, maar donderdag gaf hij absoluut niet thuis. Waarschijnlijk was het zijn minste match van het seizoen.

Niet verwonderlijk eigenlijk ook. Sinds hij terugkwam van de Africa Cup kreeg hij amper rust. Hij speelde elke match en kreeg enkel tegen Standard eens een adempauze op de bank. Hij is dan ook o zo belangrijk voor de Brusselaars. Hij scoorde na Nieuwjaar toch ook alweer vijf keer en gaf drie assists.

In het Lotto Park raakte hij echter amper een bal goed en dribbelde zich steeds vast. Te egoïstisch aan de bal ook. Cameron Puertas ergerde er zich bijzonder aan. Maar of er veel zal blijven hangen, dat denken we niet. De groep van Union hangt immers goed aan elkaar.