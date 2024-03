Flinke opsteker voor Club Brugge na Europese kater

Club Brugge heeft deze week met 2-1 verloren van Molde in de Conference League. Alweer kon blauw-zwart niet overtuigen.

Een 2-1 tegen Molde is niet waarvoor Club-supporters naar Noorwegen reizen. Maar alle hoop is nog niet verloren. Er kan nog voor een ommekeer gezorgd worden in het Jan Breydelstadion.

Iets was de omstandigheden misschien wel verzacht is dat er vijf spelers niet inzetbaar waren: Mignolet, Nusa, Thiago, Balanta en Vetlesen. Dubbel zuur voor Nusa en Vetlesen dat ze in hun thuisland niet konden spelen.

Simon Mignolet zal weer keepen bij Club Brugge

Maar er zou toch ook wel goed nieuws zijn. Simong Mignolet, die zich blesseerde in de bekernederlaag tegen Union SG, zou terug fit zijn.

Volgens journalist Tomas Taecke neemt Mignolet terug plaats tussen de palen dit weekend tegen OH Leuven.

Niet dat zijn vervanger het slecht deed. Nordin Jackers speelde een dijk van een wedstrijd tegen KRC Genk afgelopen weekend en stelde tegen Molde ook niet per se teleur. Bovendien zal ook Hugo Vetlesen terug fit zijn. Hij was ziek deze week.