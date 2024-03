Standard staat alweer in de steigers: deze zomer wordt een bouwwerf met veel vertrekkers en zoektocht naar stabiliteit

Aan het einde van het seizoen ziet Standard zijn twee aanvallers vertrekken. Wilfried Kanga en Kelvin Yeboah worden slechts gehuurd, maar toch zouden ze nog deel kunnen uitmaken van de toekomst van de club.

Een nieuwe uitdaging voor het Luikse management, dat al bezig zal moeten zijn met een defensieve sector die volledig herbouwd moet worden. Kostas Laifis, Merveille Bokadi en Zinho Vanheusden zullen inderdaad het schip moeten verlaten deze zomer, tenzij de kapitein opnieuw wordt uitgeleend aan de oevers van de Maas.

De directie van Standard zou dus graag wat stabiliteit zien, terwijl Arnaud Bodart eindelijk zijn koffers zou kunnen pakken aan het einde van het seizoen en er ook op het middenveld vertrekkers en aanpassingen zullen zijn.

© photonews

Kanga en Yeboah opnieuw uitgeleend aan Standard?

Het idee is dus om een veelbelovend duo voorin te behouden, namelijk Kanga en Yeboah. Een discussie die al heeft plaatsgevonden op de kantoren van groep 777, en die zeker niet wordt opgegeven. De Ivoriaan interesseerde andere clubs in Europa in januari en zou misschien van de gelegenheid gebruik willen maken, maar hij zou ook niet ongevoelig zijn voor een tweede seizoen in Sclessin.

Voor Kanga en Yeboah, net als voor de rest bij Standard, is het financiële een zorg. De twee spelers hebben een salaris dat te zwaar is voor de club, en de aankoopoptie voor de Italiaan is vastgesteld op 1,8 miljoen euro.

Twee nieuwe uitleenbeurten worden dus overwogen, maar het is nog te vroeg om vooruit te kijken. Hoe dan ook, de directie van Standard probeert wat stabiliteit terug te vinden, wat niemand kwaad zal doen in de gangen van Sclessin.