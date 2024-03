Dirk Kuyt heeft bij Beerschot de sleutel gevonden tot succes: "Dat heeft ervoor gezorgd dat we deze wedstrijd winnen"

Ondanks het verschil in het klassement en de dominantie van Beerschot kwamen de Antwerpenaren tot tweemaal toe goed weg. Al heeft Dirk Kuyt wel de sleutel tot succes gevonden.

Scherpe analyse van Dirk Kuyt

"We zagen vandaag een tegenstander die ons bewust de bal heeft gegeven. Waardoor de ruimtes klein zijn om kansen te creëren. Dan komen ze met best wat geluk op voorsprong en krijgen ze zelfs de kans om 0-2 te maken. Die bal gaat met wat geluk voor ons op de paal, maar dan de reactie van mijn team. De wilskracht en de mentale weerbaarheid van spelers is enorm", roemde Kuyt zijn spelers.

De sleutel tot het succes van Beerschot

"We komen op 1-1 en we bleven knokken in de tweede helft al was die ook moeilijk. Je kan zeggen dat het een individuele fout was van de tegenstander, maar langs de andere kant. Het is ook de manier van druk zetten dat er toch voor zorgt dat we deze wedstrijd winnen", gaf hij de sleutel tot het succes weg.

Wedstrijd tegen Zulte Waregem wordt een topwedstrijd

"Er is maar één ding belangrijk voor ons en dit is de eerstvolgende wedstrijd. We mogen zeker vandaag even genieten van de overwinning. Het belangrijkste was de inzet dat ze vandaag getoond hebben", haalde Kuyt nog even de loftrompet boven voor zijn spelers.

"Wij kijken rustig verder naar de volgende wedstrijd tegen Zulte Waregem. Een team dat ook wil promoveren. Dat wordt weer een topwedstrijd", kijkt Dirk Kuyt al uit naar de clash van komend weekend.