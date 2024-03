🎥 Alexandre Boucaut uit kritiek op Jan Vertonghen omwille van opvallend moment afgelopen weekend

Jan Vertonghen was het niet eens met de beslissing van de scheidsrechter tegen RWDM. Hij vond dat er geen sprake van een strafschop was.

In een half uur tijd op zaterdag had Sporting Anderlecht de wedstrijd tegen RWDM al beslist. Het derde doelpunt van paars-wit viel uit een strafschop, omgezet door Kasper Dolberg.

Kleine probleem: toen Sousa een fout maakte op Vertonghen, stond de aanvoerder van RSCA vrij snel op en zag dat de scheidsrechter naar de strafschopstip wees. Vervolgens keek hij naar ref Laforge en gaf aan dat hij het niet eens was met de beslissing.

Boucaut vindt dat er geen penalty was

Dit gebaar zorgde voor wat discussie op sociale media en de betrokken speler heeft zelfs na de wedstrijd zijn mening hierover gegeven. En zijn keuze om zich te mengen in zo'n beslissing kon een voormalige Belgische official niet bekoren: Alexandre Boucaut.

Hij sprak zich uit op RTBF: "Vertonghen hoeft niet in de plaats van de scheidsrechters te treden. Zelfs als hij zegt dat het geen penalty was. Er zijn vier van hen op het veld. Ze hebben niet nodig dat spelers zich mengen in discussies over beslissingen op het veld."

Hij was dan ook duidelijk, aangezien hij vindt dat er geen sprake was van een penalty gezien het "zeer lichte" contact tussen Sousa en Vertonghen.