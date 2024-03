Spaanse kranten hebben iets te zeggen over Arthur Vermeeren én richten zich zelfs rechtstreeks tot Diego Simeone

Atlético Madrid ging afgelopen zaterdag met 2-0 onderuit bij Cadiz CF. Twintig minuten voor het einde van de wedstrijd viel Arthur Vermeeren in. In de Spaanse kranten werd over de Rode Duivel geschreven.

Het gaat Atlético Madrid absoluut niet voor de wind dezer dagen. Los Colchoneros mogen de top drie - de kloof met FC Barcelona bedraagt al zes punten - vergeten. Ook op het veld van degradatieklant Cadiz CF werd verloren. Arthur Vermeeren kreeg een invalbeurt van twintig minuten. Op dat moment stond de eindstand reeds op het bord. Ook de Rode Duivel had de mogelijkheid niet om nog iets te veranderen aan het spelverloop of aan de eindstand. © photonews "Vermeeren kreeg een ondankbare taak met zijn invalbeurt", schrijft MARCA. "De middenvelder kon niets tot weinig veranderen aan het spelbeeld. Maar dat is niet aan hem te wijten. Atlético Madrid bleef op alle vlakken onder het niveau." Verdient Arthur Vermeeren meer speelminuten bij Atlético Madrid? Ook AS zag dat Vermeeren geen schuld trof. Meer zelfs: de Spaanse krant breekt zelfs een lans voor de Rode Duivel. "Hij viel in met persoonlijkheid. Daarnaast viel ook zijn ingesteldheid op. Vermeeren vroeg telkens de bal aan zijn ploegmaats. Hij verdient meer speelminuten van Diego Simeone."