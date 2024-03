🎥 Eden Hazard vergelijkt zichzelf met... voetbalveld: "Geen gym, geen looppiste..."

Eden Hazard is gekend om zijn humoristische aard. De gestopte stervoetballer ligt bij zijn ex-clubs nog steeds in de bovenste schuif. Zeker bij OSC Lille, waar hij doorbrak.

Lille besloot vorige week dan ook om hem een eigen trainingsveld te geven. Bon, zijn naam werd aan het veld gegeven. Maar vooral het eerste deel van dat woord is niet aan Hazard besteed: 'training'.

Toen hij het mocht presenteren, was hij dan ook kort. "Ik heb maar weinig te zeggen", begon de 33-jarige Hazard. "Omdat het het veld van Eden Hazard is: geen fitness, geen hardlopen. Gewoon voetballen met de bal en enkels breken. Dat is alles."

Voor de camera van Canal+ ging hij dan nog eens - expres - in de fout "Cool, hè? Op z'n minst kan ik m'n kinderen vertellen dat ik een held ben in Madrid. Eh... ik bedoel Lille, niet Madrid."

Hazard stopte in oktober nadat hij veel fysieke klachten had en niet meer de motivatie om terug te vechten. Hij zal vooral bekend blijven voor zijn prestaties bij Lille en Chelsea.