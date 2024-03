Waarom Club Brugge er zwaar aan denkt om Francky Dury binnen te halen: zijn taakomschrijving wordt speciaal

Er is wel meer dan één wenkbrauw omhoog gegaan toen bekend werd dat Club Brugge aan Hugo Broos of Francky Dury denkt als Technisch Directeur. Die mannen zijn gepokt en gemazeld, maar zijn ook al op rijpe voetballeeftijd. Blauw-zwart wil echter hun kennis aftappen.

Het is niet de bedoeling dat één van beiden gaat werken als een old school technisch directeur. Transferonderhandeliingen of spelers zoeken zou niet tot het takenpakket behoren, weet Het Nieuwsblad.

Dat is weggelegd voor de kersverse Director of football Dévy Rigaux. Hij zal samen met Maarten Dedobbeleer (Sports Director) de sportieve lijnen uitzetten. Maar wat zou Dury dan bijvoorbeeld wel moeten doen?

Club zoekt iemand die het klankbord van de hoofdcoach moet worden. Als de trainer zich bezondigt aan vreemde tactische keuzes of een heel andere speelstijl gaat toepassen dan ze bij Club willen, dan moet hij met de trainer in dialoog gaan.

Zoals Vercauteren

En hem duidelijk maken dat hij met vuur speelt dus. Een beetje zoals Frank Vercauteren met Domenico Tedesco bij de Rode Duivels. Samen met Rigaux en Dedobbeleer zou hij dan een triumviraat vormen. Dat is wel uitzonderlijk in het Belgische voetbal.

Francky Dury voerde al meerdere gesprekken met het bestuur van Club Brugge. Vooral Bart Verhaeghe is erg gecharmeerd door het discours van de voormalige trainer van Zulte Waregem.