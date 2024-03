Done deal: Genk rondt transfer af en mag dan toch nog wat miljoenen incasseren

Bij KRC Genk hebben ze op woensdag afscheid genomen van een speler. Die had al een tijdje geen zicht meer op een toekomst bij de Limburgers, dus het geeft mogelijk rust aan zowel speler als aan de betrokken clubs dat er een definitieve oplossing is gevonden.

Nicolas Castro verloor vorig seizoen de concurrentiestrijd van Bilal El Khannouss op het middenveld en vertrekt nu dus naar andere oorden. Hij wordt definitief overgenomen door Elche FC, het team dat hem al op huurbasis ter beschikking had.

Twee jaar geleden kocht KRC Genk hem nog voor meer dan drie miljoen euro. In Limburg stond hij nog tot 2027 onder contract, maar hij zal dus geen kansen meer krijgen bij het team van Wouter Vrancken. In Spanje zijn ze dan weer opgetogen over de deal.

Vorig seizoen kwam hij niet verder dan één assist bij Genk in 23 wedstrijden, al ging dat vooral over invalbeurten. In totaal kwam hij tot amper 569 speelminuten.

Zijn marktwaarde wordt nog steeds op rond de drie miljoen euro geschat. Bij Genk wensen ze hem alvast veel geluk in Spanje, waar promotie naar LaLiga nog steeds een (kleine) mogelijkheid is voor de middenvelder.

Zelf is hij er aan een goed seizoen bezig. Castro is een vaste waarde bij de Spaanse club en stond zestien keer in het basiselftal. De middenvelder viel ook zeven keer in en scoorde al drie doelpunten en gaf twee assists.