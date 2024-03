Moet Domenico Tedesco nog eens goed in de JPL kijken? "Als hij dit niveau aanhoudt kan hij er wel eens bij zijn op het EK"

Union Saint-Gilloise is waarschijnlijk haar beste seizoen bezig sinds de terugkeer in de topklasse. Verschillende spelers presteren op een zeer hoog niveau. Dat geldt ook voor Alessio Castro-Montes.

Misschien is het aan je voorbijgegaan, maar Johan Boskamp had een duidelijke boodschap voor Domenico Tedesco omtrent zijn selectie van maart.

Johan Boskamp is duidelijk fan van één Union SG-speler specifiek. "Iedereen heeft het nu over Puertas en Amoura, maar weet je wie er voor mij bovenuit stak? Castro Montes! Een maand geleden werd ik nog uitgelachen toen ik hem punten gaf voor de Gouden Schoen, maar wie lacht er nu?", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

"Ik ga zelfs een stapje verder: voor mij verdient hij een selectie voor de Rode Duivels. (...) Als hij dit niveau blijft aanhouden kan hij er straks wel eens bij zijn op het EK."

Heeft Alessio Castro-Montes de kwaliteiten om een Rode Duivel te zijn?

Laten we eerst zo objectief mogelijk reageren op Boskamp. Castro-Montes is inderdaad een van de beste Union-spelers sinds maanden, zo niet sinds het begin van het seizoen. Zeer gedisciplineerd wanneer hij verdedigt en hij is in staat om de hele flank te bestrijken als een echte moderne vleugelspeler.

Tegen Fenerbahçe, terwijl Union bijna de hele wedstrijd gedomineerd werd, was hij een van de weinigen die offensief ondernemend was. In het verlengde van wat hij heeft laten zien tegen KAA Gent, kan hij echt een troef zijn vooraan.

Castro-Montes heeft dit seizoen al 39 wedstrijden gespeeld waarin hij voor 3 doelpunten en 3 assists zorgde. In de competitie stond hij 22 keer in de basis van 26 gespeelde wedstrijden. Hij is gewoonweg onmisbaar geworden.

Iedereen zal zijn mening hebben, maar zijn prestaties dit seizoen zouden hem inderdaad in aanmerking kunnen laten komen voor een plaats bij de Rode Duivels.

Zou het mogelijk zijn dat Domenico Tedesco hem selecteert?

Ten tweede, laten we ons in de positie van Domenico Tedesco verplaatsen. Ongetwijfeld heeft de Italo-Duitser al een vrij duidelijk idee van wie hij over enkele maanden mee naar Duitsland wil nemen. Dit geldt voor het merendeel van zijn selectie. Op de positie van rechtsback is echter alleen Timothy Castagne een zekerheid.

Echt veel alternatieven zijn er nog niet. Thomas Meunier lijkt de meest serieuze kandidaat te zijn, maar alleen zijn ervaring speelt in zijn voordeel. Gelet op de vorm van het moment, zou Castro-Montes misschien wel de meest logische keuze zijn?