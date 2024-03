Cijfers liegen er niet om: Filip Joos duidt "beste ploeg" uit Jupiler Pro League aan

Het is voor één club vandaag een heel belangrijke dag. Club Brugge is het aan zichzelf verplicht Molde uit te schakelen in de Conference League.

Club Brugge kwam met een te vermijden 2-1-nederlaag terug uit Molde. Filip Joos gelooft er alvast in dat blauwzwart die scheve situatie vanavond in het eigen Jan Breydelstadion helemaal recht zal zetten.

“En toch verwacht ik nu echt een reactie”, zegt Filip Joos in de podcast 90 Minutes. En hij zegt meteen wanneer het moet gebeuren, om ook de supporters mee te krijgen in het hele verhaal.

“Net daarom wordt het eerste kwartier tegen die Noren echt heel belangrijk. Ze moeten dat stadion nog eens ouderwets achter de ploeg krijgen”, al lieten de fans de voorbije weken geregeld al eens hun ongenoegen horen met een striemend fluitconcert.

Club Brugge heeft een nieuwe referentiematch nodig

Een referentiematch moet het worden, zoals de eerste wedstrijd in de halve finales van de Croky Cup tegen Union SG. En dat is perfect mogelijk. “Als het een beetje zou draaien, staat deze ploeg helemaal bovenaan”, is Joos overtuigd.

Maar het draait niet en de resultaten komen er maar niet, waardoor de rangschikking eigenlijk een vertekend beeld geeft van wat Club Brugge echt wel in zijn mars heeft.

Met die onterecht afgekeurde goals erbij is Club Brugge de best scorende ploeg in de competitie en na Antwerp ook nog eens de beste verdediging. Dan weet je normaal waar je moet staan als ploeg, maar het is helaas niet zo voor blauwzwart.