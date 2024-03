Club Brugge redt het vel van zijn trainer Ronny Deila: "Dat heeft hij tegen ons gezegd"

Met een 3-0 zege tegen Molde heeft Club Brugge zich geplaatst voor de kwartfinale van de Conference League. En daarmee zit ook Ronny Deila weer even veilig.

In de eerste helft had Club Brugge het wat moeilijk tegen het Noorse Molde, maar net voor de rust brak Skov Olssen de ban. De Deen deed er net na de rust nog een goaltje bij, Skoras maakte het twintig minuten voor tijd helemaal af.

"Ik denk dat we een collectieve goede prestatie hebben neergezet", zei Simon Mignolet in een eerste reactie bij ons. "We hebben verdiend gewonnen en gaan ook verdiend door. We zitten nu bij de laatste acht in een Europese competitie en daar mogen we trots op zijn."

Niet voor Deila gespeeld

Voor de wedstrijd was er natuurlijk veel te doen over de positie van coach Ronny Deila. "Of we voor de coach speelden? Neen", zei Mignolet. "Hij heeft ons dat nog gezegd voor de wedstrijd: speel voor jezelf, niet voor mij."

"We zijn bij de laatste acht in een Europese competitie. Ik heb het in mijn carrière gelukkig een paar keer meegemaakt, maar niet veel. In de kleedkamer zitten er jongens die het misschien nooit meer zullen meemaken."

"Dat moeten we dan eerst en vooral voor onszelf en het team doen en daar geniet de coach automatisch ook weer van mee. Iedereen bij Club Brugge wil winnen, de spelers en de trainer. Nu Europees, maar ook zondag tegen STVV.