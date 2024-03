Straffe madam! Professor leiderschap en coaching laat geen spaander heel van Thibaut Courtois

De vete tussen Thibaut Courtois en Domenico Tedesco sleept al maanden aan. En het laatste woord lijkt nog altijd niet gezegd in de affaire.

Alles begon met een aanvoerdersband, omdat Kevin De Bruyne geblesseerd was. Ondertussen ging het verhaal van Thibaut Courtois en bondscoach Domenico Tedesco al de hele wereld rond. En de soap loopt bijlange nog niet op zijn einde.

Katrien Fransen, professor leiderschap en coaching aan de KU Leuven, laat in Het Nieuwsblad geen spaander heel van de doelman. Zij vreest ervoor dat Courtois ooit nog voor de Rode Duivels zal spelen.

“Hoe langer dit conflict duurt, hoe moeilijker het wordt om het op te lossen. Zijn kwaliteiten staan natuurlijk buiten kijf, maar Courtois’ vroege afzegging voor het EK was al veelzeggend. Als je echt wil spelen voor je land, dan doe je er eerst alles aan om fit te geraken en beslis je later pas of het lukt of niet”, reageert ze heel gevat.

Courtois geen goede leider door houding

Volgens Fransen liggen de kaarten zo dat Courtois helemaal niet uit is op een verzoening, maar zijn genoegen schept in het opstoken van de boel.

“Dat is niet bepaald het voorbeeld van goede communicatie. We weten natuurlijk niet wat er is gebeurd, of Tedesco echt veel moeite heeft gedaan of niet, maar de tweet maakt alleszins wel nog eens duidelijk dat Courtois met een heel groot ego zit waar hij moeilijk overheen kan stappen. En dat zijn geen kwaliteiten voor een goede leider”, is zij heel erg duidelijk.