Courtois of Tedesco? Boskamp zegt wie eerste stap moet zetten om conflict te ontmijnen

Zal Thibaut Courtois ooit nog een Rode Duivel zijn? De situatie blijft wat ze de voorbije maanden altijd al geweest is en niemand lijkt initiatief te nemen.

Een groot deel van de persconferentie van Domenico Tedesco ging opnieuw over Thibaut Courtois. Johan Boskamp begrijpt maar niet hoe dat allemaal mogelijk is.

“Ik snap niet dat Tedesco zich daar elke keer weer voor moet verantwoorden. Wie heeft vorig jaar de selectie de rug toegekeerd? En wie heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor het EK?”, vraagt hij zich af in Het Belang van Limburg.

Het was twee keer Courtois die deze keuzes maakte. Voor de Nederlandse analist is het dan ook heel erg logisch wat de volgende stap is om het conflict dat nu al een hele tijd aansleept te ontmijnen.

Andere doelmannen lijden onder situatie Courtois

“Dan is het nu ook aan hem om de eerste stap te zetten. Geloof me: als Courtois morgen zijn telefoon neemt en Tedesco opbelt, dan is die zaak zo opgelost”, gaat Boskamp verder.

En de situatie met Courtois is ook geen goed nieuws voor de andere doelmannen in de nationale selectie. “Maar al dat gezeik over Courtois zorgt voor een negatieve sfeer rond de andere keepers. Nu lijkt het alsof het land geen vertrouwen in hen heeft, terwijl dat toch ook geen droeftoeters zijn.”

De reactie van Courtois met zijn emoji’s op sociale media zal de situatie echter niet veel vooruitgeholpen hebben, net als de contractverlenging van Tedesco. Het zou best kunnen dat het verhaal van Courtois als Rode Duivel helemaal geschreven is.