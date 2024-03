Is dit het definitieve einde? Courtois reageert met héél duidelijke tweet op... woorden van Domenico Tedesco

Heeft Thibaut Courtois alle deuren richting Rode Duivels dicht gesmeten met één simpele tweet? Drie icoontjes: meer is er niet nodig om de speculaties op hol te laten slaan. Al lijkt het ons stilaan een zekere zaak.

Domenico Tedesco maakte eerder vandaag de Belgische selectie bekend voor het komende interlandluik. De Rode Duivels steken Het Kanaal over voor wedstrijden tegen Ierland en Engeland.

Het was echter de heisa rond Thibaut Courtois die wederom alle aandacht bleef opzuigen. Tedesco reageerde na meerdere vragen over de doelman van Real Madrid zelf geïrriteerd. "Hij heeft voor duidelijke communicatie gezorgd."



"Op basis van die communicatie hebben we het EK voorbereid", aldus Domenico Tedesco. "Verder heb ik ook niets meer gehoord. Of ik hem zelf ga bellen? Het is goed dat hij weer fit is. Maar ik heb zelf alles geprobeerd."

🤥🤥🤥 — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) March 14, 2024

Ondertussen heeft Courtois via X gereageerd. Op een filmpje met bovenstaande reactie van Tedesco reageert de doelman met drie icoontjes met een lange neus. In het Nederlands: volgens Courtois spreekt Tedesco niet de waarheid.

Gaat het over het feit dat beide heren geen contact hebben gehad? Of doelt Courtois op iets anders? Bij de start van de heisa liet de doelman zich ook al ontglippen dat de bondscoach de volledige waarheid niet had verteld. Eén ding lijkt zeker: onder Tedesco zien we Courtois niét meer terug in het Belgische shirt.