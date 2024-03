Zulte Waregem, met verkeerde uitblinker, uit de titelrace: "Het is onvoorstelbaar"

Zulte Waregem verloor vrijdagavond de topper van Beerschot. Daardoor mag het de titel en misschien ook al de rechtstreekse promotie vergeten.

Over de titel mag Zulte Waregem na de thuisnederlaag tegen Beerschot zeker een kruis maken en wellicht is ook de tweede plaats die recht geeft op een rechtstreeks ticket richting de Jupiler Pro League nu al buiten bereik.

De toeschouwers zagen een heel aanvallend Essevee in de eerste helft, maar de afwerking liet andermaal te wensen over. Die vroege openingsgoal die Zulte Waregem wou kwam er niet. Het doelpunt viel net na rust aan de andere kant.

De Engelse spits D’Margio Wright-Philips scoorde een knappe goal voor de bezoekers. “Het is onvoorstelbaar hoe we telkens weer de kansen laten liggen”, klonk het bij doelman Ortwin De Wolf in Het Nieuwsblad. “We krijgen echt wel genoeg mogelijkheden, maar jammer genoeg wil die bal er dan telkens niet in.”

Doelman als uitblinker bij Zulte Waregem

Dat de doelman zich opnieuw tot uitblinker van de match opwerkte is uiteraard geen goed teken. Het was trouwens al de negende thuisnederlaag van Zulte Waregem dit seizoen. Weg titeldromen dan ook.

“We moesten absoluut winnen en daar zijn we niet in geslaagd”, gaat De Wolf verder. “Toch mogen we de armen nu niet laten hangen. Er zijn nog verschillende wedstrijden tegen rechtstreekse concurrenten. Ach, het is een gekke competitie waarbij je de ene week meedoet voor de titel en een week later nog moet vrezen om in de top zes te eindigen.”