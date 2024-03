🎥 Leuven feest als een kampioen en prikt naar critici: "Weinigen geloofden in ons en we doen het, dit is fantastisch"

Dat ze in Leuven kunnen feesten, weet iedereen. Alleen was er voor OHL dit hele seizoen weinig reden toe. Tot Nsingi tegen KV Mechelen in extremis de 1-0 tegen de netten joeg, meteen het doelpunt van het behoud.

"Dit is geweldig", glundert het Leuvense jeugdproduct. "Het is moeilijk om het moment van het doelpunt en mijn emoties te beschrijven. Ik ben blij voor iedereen. Het is een mooi doelpunt en bovendien zijn het de laatste seconden. Ik ben heel gelukkig en het doet me plezier om iedereen zo gelukkig te zien."

Het leek wel een kampioenenbal: na het laatste fluitsignaal liep alles en iedereen dat OHL was uitzinning van vreugde het veld over. "Op zo'n moment wil je enkel vieren. Iedereen was aan het vieren met Nsingi", stelde trainer Oscar Garcia met veel voldoening vast.

Ook Joren Dom vond het onwaarschijnlijk. "Ik haalde me het kampioenschap met Beerschot in 1B voor de geest. Ik had even datzelfde gevoel. Het is fantastisch. In de bijna allerlaatste seconde op die manier die goal maken. Als je ziet hoe moeilijk we het hadden dit seizoen, is het een geweldige ontlading om naar play-off 2 te gaan."

Gekkenwerk, vond hij het op het einde. "Het was 5 tegen 2 in onze zestien en twee seconden later in hun zestien. Dat het doelpunt dan nog voor ons valt, is een geweldige ontlading. Leuven is misschien niet de meest gelauwerde club, maar iets als die laatste seconden heb ik zelden of nooit meegemaakt. Dit kan wel tellen."

Leuven was klaar voor een groot feest. "Het mag wel. Dit heeft wel ons seizoen gered." Uitgerekend matchwinnaar Nsingi wilde het als één van de weinigen rustig houden. "Ik moet even bekomen, want ik was niet klaar voor deze emoties."

Niet heel veel Leuvenaars zullen zijn voorbeeld gevolgd hebben, al kunnen we begrijpen dat hij liever thuis 's nachts talloze keren naar zijn doelpunt keek. Oscar Garcia onderstreepte nog fijntjes: "Weinigen geloofden voor de match in ons en we doen het wél."