Charleroi-supporters willen dat Mehdi Bayat vertrekt en komen met statement

Sporting Charleroi zal met knikkende knieën de Relegation Play-offs spelen. In een bijzonder pittige verklaring hebben de Storm Ultras gereageerd op deze situatie.

Charleroi werd na de zware 5-0 nederlaag tegen KAA Gent veroordeeld tot de Relegation Play-offs. Zo is de Waalse club plots verre van zeker dat het nog een jaar in 1A speelt.

In een verklaring, gepubliceerd maandagochtend op sociale media, reageerden de Storm Ultras, op deze catastrofale situatie. Hun eis is duidelijk: het onmiddellijke vertrek van Mehdi Bayat.

Supporters van Charleroi willen Mehdi Bayat niet meer

In het statement wordt duidelijk dat de Charleroi-supporters niets meer van Mehdi Bayat moeten hebben, maar 'de lijst met parasieten is lang. En dan hebben we het nog niet eens over dubieuze financiële regelingen buiten onze grenzen.'

'Dit systeem moet stoppen en er moet een einde aan komen. Medhi lijkt dezelfde genetische ziekte te hebben als zijn oom: een irrationele behoefte om alles vanuit een sportief oogpunt te managen en een notoir onvermogen om meer te delegeren dan alleen de intentie.'

'Onze boodschap is duidelijk: de enige manier waarop Mehdi nooit meer betrokken zal zijn, is als hij zo snel mogelijk vertrekt. De maffia is te aanwezig... en het werkt zeker niet. Het verrijkt alleen zijn leden en verarmt onze club vanuit sportief oogpunt.'