Drama voor Orel Mangala en Nottingham Forest in de Premier League, terwijl Vincent Kompany goed nieuws te horen krijgt in strijd om behoud

Nottingham Forest heeft een puntenaftrek van vier punten gekregen in de Premier League. Forest bevindt zich nu in de degradatiezone, Burnley kan nu meer geloven in de redding.

Een waar drama voor Orel Mangala en Nottingham Forest. Volgens The Guardian zal Nottingham Forest vier punten moeten aftrekken van de 25 die het nu heeft. Mangala en Nottingham in de degradatiezone in de Premier League De club van Orel Mangala heeft de winstgevendheids- en duurzaamheidsregels van de Premier League overtreden en bevindt zich nu in de degradatiezone, op de 18e plaats. Nottingham Forest zou de overtreding hebben toegegeven, maar wil zich nu verdedigen. De club zal waarschijnlijk in beroep gaan. Vincent Kompany en Burnley vijf punten verwijderd van behoud Nottingham Forest kan tegen deze beslissing in beroep gaan, maar in de tussentijd staan Vincent Kompany en Burnley er weer een pak beter voor. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat Vincent Kompany zijn ploeg nog kan redden dit seizoen. Dat zou een wonder zijn voor de Clarets die slechts vier keer hebben gewonnen in 29 competitiewedstrijden. Nottingham Forest telt nu één punt minder dan Luton Town, dat 17e staat. Nottingham Forest suffer four-point deduction Nottingham Forest suffer four-point deduction https://t.co/WZVb1x3OH4 — Will Unwin (@Will_Unwin) March 18, 2024