Is KV Mechelen ten onder gegaan aan de druk? Trainer Besnik Hasi en de spelers zeggen waar het op staat

Is KV Mechelen ten onder gegaan aan de druk? Dat is de hamvraag, want na negen ongeslagen matchen volgde toch een verliespartij in Leuven. Nochtans leek deze kern echt wel met voldoende ervaring gestoffeerd, maar toch werd met de eindmeet in zicht nipt naast de top 6 gegrepen.

Deed de druk KVM verkrampen? 'Ja', klinkt het eigenlijk in koor, al wordt daar ook begrip voor gevraagd. "Waarschijnlijk neemt de stress in de tweede helft de bovenhand. We wisten bij de rust dat we moesten winnen, omdat enkele concurrenten aan het winnen waren. Dan komt er stress bij kijken", aldus Coucke.

KVM wacht nog op eerste keer Champions' Play-offs

"Het was voor Mechelen ook de kans om voor de eerste keer Play-off 1 te halen", vertelt de doelman ons ook nog. "Het is moeilijk voor ons, we zijn dat niet gewend. Na zo'n parcours wil je bevestigen en dan komt het op één match aan."

Ook Nikola Storm kan er niet onderuit: "We zijn misschien bezweken onder de druk om het te kunnen afmaken." Zelf was hij ook niet bepaald de man die het fraai uitspeelde. "Als invaller wil je het verschil maken. Je wil zelf ook naar Play-off 1, je wil die goal maken. Dat overheerste misschien iets te veel."

Details in nadeel KV Mechelen

Nochtans deed KVM het vorige week wel prima onder druk. "Het hangt van zo veel details af. Op het goede momenten het juiste doen, op dat vlak lieten we het afweten. En in de vorige wedstrijden hebben we dat wel goed gedaan. Dan had je liever bij ruime overwinningen een doelpuntje eraf gedaan en er nu één bij gezet. Het is zuur."

Ook Besnik Hasi zag de impact van de zenuwen. "Het was een nerveuze wedstrijd. Het belang van de wedstrijd belemmerde beide ploegen om hun beste voetbal te brengen. Dat de druk de spelers parten speelt of dat ze iemand niet zien staan, dat kan ik begrijpen."