KV Oostende komt met belangrijke update over schulden van meer dan een miljoen euro en heeft erg leuk nieuws voor supporters

KV Oostende komt met een belangrijke update. De club heeft achterstallige schulden betaald, waar ze tot maandag 18 maart tijd voor kregen.

KV Oostende heeft zijn openstaande schulden aan RSZ, BTW en transfers kunnen betalen. Het gaat om een totaalbedrag van 1,1 miljoen euro. Dat laat de club zelf weten via zijn officiële kanalen.

"Gezien de enorme inspanningen die hiervoor de afgelopen week geleverd zijn, hebben we er dan ook vertrouwen in dat ons geen extra puntenaftrek wacht. Morgen denken we hierover officieel uitsluitsel te krijgen van de licentiecommissie", vertelde bewindvoerder Werner Van Oosterwyck volgens de clubwebsite.

Nu nog een nieuwe overnemer bij KV Oostende

KV Oostende meldt ook dat er nog steeds drie potentiële overnemers zijn. Gesprekken lopen 'gunstig', volgens de club. "Met het betalen van deze schulden hebben we nu een eerste, belangrijke stap gezet. Een overname moet nu logischerwijs een volgende stap worden."

"Ik wil hier echter geen specifieke datum op plakken maar stap voor stap maken we progressie", gaat Van Oosterwyck verder. "Het zou natuurlijk op alle vlak een zucht van opluchting zijn, mochten we ons snel kunnen verzekeren van het behoud."

Hij heeft ook nog heel leuk nieuws voor de fans. "De wedstrijd in Seraing kondigt zich aan als een cruciaal duel. Ik wil onze fans dan ook oproepen om die verplaatsing massaal te maken en onze spelers door dik en dun te steunen. Wij zorgen alvast voor één gratis ticket per supporter die meegaat."