🎥 Mishel (met mooi buikje) komt Courtois ophalen, doelman reageert op nieuwe blessure

Wat een tegenvaller voor Thibaut Courtois. De doelman blesseerde zich opnieuw zwaar op training bij Real Madrid.

Thibaut Courtois was dicht bij een terugkeer na maanden blessureleed door de gescheurde kruisbanden van zijn linkerknie. Morgen zou hij in een oefenwedstrijd voor het eerst weer in actie komen.

Maar zover komt het niet. Courtois blesseerde zich vanmiddag op training bij Real Madrid en is wellicht minstens twee maanden out. Hij liep nu een blessure op aan de andere knie, een scheur in de meniscus.

Zijn zwangere vrouw Mishel Gerzig kwam Courtois ophalen aan het trainingscomplex van de club. Op Instagram kwam Courtois met een eerste reactie op zijn nieuwe blessure.

“Bedankt allemaal voor jullie berichten. Ik ben triest over een blessure die slechts een kleine tegenslag is, waardoor ik veel sterker terug zal komen. Door jullie steun voel ik me al veel beter”, klinkt het.