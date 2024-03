Money, money, money: 'Absolute toptransfer Kylian Mbappé op komst en dat gaat hem absoluut geen windeieren leggen'

Kylian Mbappé lijkt aan zijn laatste maanden bezig bij PSG. Een deal met Real Madrid ligt al langer dan vandaag in de pijplijn. En nu lijkt het er dan toch van te gaan komen met een deal die ook de Franse superster zelf allerminst windeieren zal gaan leggen.

Real Madrid aast al langer dan vandaag op Kylian Mbappé en de Parijzenaars zijn al volop aan het zoeken naar een mogelijke opvolger voor het goudhaantje. En dat zou de jonge Fransman - die nu al pakken geld verdient - geen windeieren leggen.

Volgens L'Equipe verdient hij nu al zes miljoen euro per maand, een drievoud van Kevin De Bruyne bij Manchester City. Bij Real Madris is Alaba met een kleine twee miljoen euro op dit moment de grootverdiener, maar door de komst van Mbappé zullen er dus nieuwe records gevestigd worden.

De Koninklijke kan sowieso een flink eind gaan, want het moet geen transfersom betalen aan PSG. In Parijs is de Franse international einde contract en dus kan Real Madrid al het geld dat ze willen investeren in hem meteen besteden aan het loon (en een eventuele tekenbonus).

Real Madrid kan heel ver gaan voor Mbappé

Hoe ver Real wil gaan? Dat is tot op heden niet geweten, maar zowel Spaanse als Franse bronnen spreken over absolute recordhoogtes. En dus lijkt het steeds minder waarschijnlijk dat PSG hem nog zal kunnen gaan houden.

Ze hebben de strijd in se nog niet opgegeven, maar zijn dus al op zoek naar mogelijke opvolgers. Real Madrid heeft nog enkele maanden om Mbappé definitief los te weken.