📷 Irles nog niet ontslagen, maar: "Dit wordt zijn opvolger bij RWDM"

Vandaag was te horen dat Bruno Irles ontslagen zal worden bij RWDM. Er wordt zelfs al gezegd wie zijn opvolger zou worden.

Bruno Irles landde in februari bij RWDM. Hij moest de club van de degradatie behoeden, maar daar zijn de Brusselaars ondertussen duidelijk niet meer zeker van.

Nadat Kohfeldt opstapte bij KAS Eupen en Felice Mazzu bij Sporting Charleroi vervangen werd door Rik De Mil, zou Irles nu moeten vertrekken bij RWDM.

Sacha Tavolieri weet ondertussen zelfs wie de opvolger van Irles bij RWDM zal worden. Yannick Ferrera lijkt de beste papieren te hebben om de sportieve leiding bij RWDM over te nemen.

Ferrera werd in september ontslagen bij Al-Riyadh in Saoedi-Arabië en zat sindsdien zonder werk. Eind februari werd Ferrera gelinkt aan Lierse Kempenzonen, maar hij besloot zelf om niet op de aanbieding in te gaan.