Japans avontuur breekt wereldster zuur op: fiscus wil nog 3,5 miljoen euro van hem

Andrès Iniesta wordt in Japan beschuldigd van fraude. De voormalige wereldster die furore maakte bij Barcelona krijgt nog een claim van de Japanse fiscus.

Andrés Iniesta, die tussen 2018 en 2023 voor Vissel Kobe speelde, heeft problemen met de Japanse belastingdienst, die van hem 3,5 miljoen euro eist na een mogelijke belastingfraude.

Nadat hij Japan afgelopen augustus had verlaten, wordt Andrés Iniesta door de Japanse autoriteiten achtervolgd. Volgens verschillende lokale media heeft de Spanjaard zijn belastingen niet correct aangegeven.

Als gevolg hiervan wordt er 580 miljoen yen - bijna 3,5 miljoen euro - geëist van de 39-jarige middenvelder. Tegenwoordig speelt hij nog altijd, maar wel in de Verenigde Arbische Emiraten.

Al zal hij er zich niet al te ongerust over maken. Het jaarloon van Iniesta werd bij Vissel Kobe geschat op zo'n 28 miljoen euro. Iniesta is niet de enige voetballer die in opspraak is geraakt.

De Zuid-Koreaanse keeper Kim Jin-hyeon en de Braziliaanse aanvaller "Patric" zijn ook genoemd vanwege niet-aangegeven inkomsten. In totaal zou de fraude worden geschat op meer dan twaalf miljoen euro, waarvan meer dan vijf miljoen aan Iniesta wordt toegeschreven.