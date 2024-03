Voormalig wereldspits noemt ex-Anderlecht-speler als één van zijn beste vrienden: "Hij belichaamt echt de Belgen"

Voormalig wereldspits Djibril Cissé was vandaag op bezoek bij La Dernière Heure. De Franse ex-spits sprak er honderduit over veel zaken, maar vooral zijn link met België is interessant.

"Voor mij zal België altijd herinnerd worden als het land waar ik mijn eerste selectie voor het Franse nationale team heb meegemaakt", zegt Cissé bij LDH. "Het was net voor het Wereldkampioenschap van 2002."

"Ik verving David Trezeguet in de rust en maakte een mooie entree, met name door een kopbal op de dwarsligger te plaatsen. Maar uiteindelijk verloren we die wedstrijd, door een geweldig doelpunt van Wilmots in blessuretijd."

Maar hij heeft er ook vrienden. Zoals Guillaume Gillet, met wie hij bij Bastia samenspeelde; "We zijn heel close geworden na onze gezamenlijke tijd bij Bastia. Hij is een heel goede vriend."

"Hij belichaamt echt de Belgen: levensgenieters, mensen die de sfeer brengen en zeer gastvrij zijn. Het is altijd goed om zo'n persoonlijkheid in de kleedkamer te hebben."

En ook Daniel Van Buyten is een man die hij kan appreciëren. "Ik heb vaak tegen Van Buyten gespeeld. Hij was hard, sterk en een uitstekende kopper. Hij was een complete speler die de hoogtijdagen van mijn team, Marseille, heeft meegemaakt. En hij is een heel aardige kerel waar ik veel waardering voor heb. Als we elkaar tegenkomen, praten we en komen we goed overeen."