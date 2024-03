Mooi beeld geschetst van Club Brugge: "We zijn zo'n soort club geworden"

Club Brugge heeft moeilijke jaren achter de rug. Blauwzwart slaagt er maar niet in de ploeg helemaal op de rails te krijgen om mee te spelen voor de titel.

Het ziet er naar uit dat Club Brugge ook dit jaar geen prijs zal pakken. Na de nederlaag tegen STVV op de slotspeeldag van de reguliere competitie werd trainer Ronny Deila zelfs de laan uitgestuurd, ook al kost dat blauwzwart veel centen.

Jacques De Nolf, die 32 jaar lang secretaris van Club Brugge was, heeft zijn memoires neergeschreven. In een interview met de Krant van West-Vlaanderen blikt hij terug op de gouden tijden van blauwzwart.

Daarbij had hij veel lof voor voorzitter Bart Verhaeghe. “Hij maakte van de vzw Club Brugge een nv en is naast Marc Coucke een van de weinige Belgische bedrijfsleiders die nog bereid is om te investeren in het voetbal”, klinkt het bij De Nolf.

Club Brugge is een opleidingsclub

Die lokale verankering zoals dat met mooie woorden heet is belangrijk voor een Belgische club, want buitenlandse investeerders verdwijnen heel erg snel als het minder goed gaat. Maar ook blauwzwart kan niet anders dan meegaan in de veranderingen die de voetbalwereld doormaakt.

“We zijn een opleidingsclub geworden voor spelers die nadien meer geld verdienen in grotere competities. Als je een speler koopt, moet je al meteen denken aan zijn vervanger. Belgische ploegen kunnen voor hun spelers enkel proberen de belangstelling op te wekken van buitenlandse ploegen met meer geld.”