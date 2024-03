Vandereycken trekt duidelijke conclusies na wat Vermeeren meemaakte bij Rode Duivels

Een goede interland kon je het tegen Ierland niet noemen. Maar volgens analist René Vandereycken was dat ook niet de bedoeling.

De prestatie van de Rode Duivels was ondermaats tegen Ierland. Volgens analist René Vandereycken was het ondanks alles geen overbodige interland, ook al denkt het grote publiek van wel.

“Tedesco heeft hier sowieso informatie uit gehaald, ook al gaat het om details”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Ik had al voor de wedstrijd gezegd dat je de keuzes van Tedesco niet los kon zien van de wedstrijd dinsdag tegen Engeland.”

Alles was gepland

Dat heeft de bondscoach ook laten zien. Alle wissels die hij doorvoerde waren op voorhand gepland. De reden is duidelijk: spelers kunnen, in combinatie met hun ploeg op dit moment van de competitie, niet twee keer 90 minuten spelen.

En dan kijkt hij in de eerste plaats naar Arthur Vermeeren. “Als Vermeeren negentig minuten speelde, was dat allicht omdat hij tegen Engeland niet zal spelen.”

Tielemans daarentegen werd gewisseld en dat is omdat hij tegen Engeland wel veel minuten zal pakken. “Engeland dinsdag is een heel andere wedstrijd: daar moet Tedesco met het sterkst mogelijke elftal spelen dat in functie van het EK ervaring kan opdoen tegen een topploeg en wél beoordeeld kan worden op het samenspel.”