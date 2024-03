Blessure op slechtst mogelijke moment: Rode Duivel ziet kansen op EK-basisplaats kelderen

De Rode Duivels nemen het dinsdagavond op tegen Engeland. Domenico Tedesco nam daags voordien al even de tijd om met de pers te praten.

België neemt het tegen Engeland op zonder een aantal sterkhouders. Bondscoach Domenico Tedesco kwam met een paar blessure-updates en had goed en slecht nieuws.

Romelu Lukaku speelde tegen Ierland niet mee. Hij was geblesseerd en er zouden geen risico's genomen worden met hem. Tedesco kon maandag bevestigen dat hij tegen Engeland wel zal spelen, waarschijnlijk in de basis.

"Romelu is klaar om te spelen. Hij heeft laatste twee dagen getraind met de ploeg. Of hij in de basis start? We zullen zien, maar waarschijnlijk wel", klonk het bij de bondscoach.

Tedesco kon nog met goed nieuws komen. "Arthur Theate is 100% fit, hij is klaar voor morgen. Hij heeft ook twee dagen goed met de groep getraind. We hebben hem, net als Orel Mangala, goed verzorgd."

Koen Casteels nog steeds out

Maar niet alles loopt volgens plan. "Koen Casteels is out voor de wedstrijd", vertelde Tedesco. "Hij heeft niet kunnen trainen, er zijn nog problemen met zijn schouder. We willen geen risico nemen met hem."

Zo zal Matz Sels alweer tussen de palen staan tegen Engeland. Iedereen ging ervan uit dat Casteels de vaste nummer één van de Duivels zou worden, maar nu hij ook deze oefeninterlands mist, krijgt Sels steeds meer en meer de kans om zichzelf te bewijzen.