Frank Raes keek andere match na Ierland-België en zag "pijnlijk verschil"

De interland van de Rode Duivels tegen Ierland stelde bitter weinig voor. Frank Raes keek een andere match en was onder de indruk.

Na Ierland-België zapte Frank Raes naar Frankrijk-Duitsland. Wat hij daar zag, was toch van een heel ander niveau, zo vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

“Het tempo in die wedstrijd lag stukken hoger. Het was zelfs een beetje pijnlijk om te zien in vergelijking met de wedstrijd van de Rode Duivels eerder op de avond. Dat was de trein der traagheid”, klinkt het meteen.

Al roept Raes ook enkele verzachtende omstandigheden in voor de Rode Duivels in Dublin. “Oké, Ierland is waarschijnlijk een ondankbare tegenstander. Een stugge ploeg die veel lange ballen pompt en teert op de duels.”

Romelu Lukaku onzeker voor duel met Engeland

Tegen Engeland dinsdagavond zal het volgens Raes veel beter moeten. Bondscoach Domenico Tedesco zal in ieder geval ingrijpen, zo verwacht Raes.

“Ik verwacht dan ook een andere aanpak van Tedesco. Met een basiself die dichter zal aanleunen bij de typeploeg die we ook op het EK aan het werk zullen zien. Al wordt het zonder Kevin De Bruyne en wellicht ook Romelu Lukaku niet evident om iets te rapen tegen Engeland.”