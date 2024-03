Is Barcelona absolute sterkhouder kwijt? 'Lewandowski kan loon verviervoudigen'

Robert Lewandowski heeft een waanzinnige aanbieding uit Saoedi-Arabië in de schuif liggen. De aanvaller van FC Barcelona kan er de financiële toekomst van zijn volledige nageslacht veilig stellen. Al lijkt hij (voorlopig) niet te zwichten.

De Spaanse media laten weten dat de Saoedische topclubs interesse hebben in Robert Lewandowski. De Poolse aanvaller kan in het Midden-Oosten waanzinnig veel geld verdienen.

Er ligt bij enkele clubs - de Saudi Pro League komt meestal als één naar buiten bij transferaanbiedingen - ruim honderd miljoen euro per seizoen klaar voor Lewandowski. De tegenprestatie: zijn handtekening onder een meerjarig contract.

De aanvaller van Barça heeft de aanbieding in ontvangst genomen en wil erover nadenken. Maar wellicht ook niet meer dan dat. Binnen zijn omgeving klinkt het dat de Pool zich wil concentreren op Barcelona.

Lewandowski heeft nog een contract tot medio 2026 in Camp Nou. In die overeenkomst zit eveneens een optie voor een extra voetbaljaargang vervat. Ter vergelijking: hij verdient er jaarlijks zo'n 25 miljoen euro.

Wat verdient Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabië?

Cristiano Ronaldo was de eerste Europese ster die voor een avontuur in Saoedi-Arabië koos. CR7 schrijft er jaarlijks tweehonderd miljoen euro - inclusief enkele Oosterse sponsorovereenkomsten - bij op de bankrekening. Karim Benzema verdient er dan weer honderd miljoen euro per jaar.