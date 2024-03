Muslic komt met wel heel veel informatie over zijn afscheid bij Cercle Brugge

Miron Muslic loodste Cercle Brugge dit seizoen naar de Champions' Play-offs. Het is uitkijken of ze daarin een grote rol van betekenis kunnen spelen.

Cercle Brugge haalde dan wel de top zes in de Jupiler Pro League, maar tegen de ploegen die in de Champions’ Play-offs zitten raapte het dit seizoen maar 3 op 30, dankzij drie keer een draw te spelen. Het is dan ook uitkijken wat de Vereniging in het titeldebat kan betekenen, als het nog van geen enkel team waartegen het moet spelen wist te winnen dit seizoen.

“Toen we zeker waren van de Champions' Play-offs, was mijn eerste boodschap: 'Ons seizoen begint nú.' We gaan Club attaqueren. Én Union. Én Anderlecht, Antwerp en Genk. We gaan onze filosofie niet veranderen, en we zullen voor het maximum gaan. Een Europees ticket: why not?”, klinkt het strijdvaardig bij de Cercletrainer in Het Laatste Nieuws.

Dat is één ding, maar een ander issue is dat het best wel eens de laatste weken van Muslic bij Cercle Brugge zou kunnen zijn. De interesse uit het buitenland is er na zijn knappe seizoen bij groenzwart, zo was al te horen.

“Op een dag zal ik Cercle verlaten… Op een dag. En of ik hier nu 1,5 jaar, 2,5 jaar of 6,5 jaar zal geweest zijn, ik hoop dat ze me herinneren als een goede mens. Dan zal ik gelukkig zijn”, gaat hij verder.

Of hij deze zomer al vertrekt, daar wil Muslic niet op ingaa. “Mijn vader leerde me ooit: 'Sla nooit een deur dicht met je kont, want soms is het belangrijker hoe je vertrekt dan hoe je bent toegekomen.' Wel, de dag dat ik Cercle verlaat, hoop ik dat ze zeggen: 'Miron was a good guy.'”