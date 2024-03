De titelkandidaten zijn gewaarschuwd: Cercle Brugge spreekt torenhoge ambities uit

Cercle Brugge wordt misschien wel de scherprechter in de Champions' Play-offs. Het heeft echter ook wel zelf nog heel wat ambitie.

Dat Cercle Brugge zal meedoen voor de Europese tickets, is wellicht wel zeker. De Vereniging staat op amper twee punten van de derde plaats, het kan dus zomaar voor Cercle Brugge. Die ambitie heeft het ook.

"Dat is nu inderdaad ons volgende target", zei Hannes Van Der Bruggen toe. "Vanaf nu is alles mogelijk. Zelfs een ticket voor de Conference League, eventueel via een barragematch tegen de winnaars van de Europe Play-offs."

"We moeten niet bang zijn en vol voor dat Europees ticket gaan. Alle ploegen in de Champions' Play-offs zullen het wellicht niet leuk vinden dat wij er ook bij zijn. Maar dat is enkel in ons voordeel", zei kapitein Thibo Somers.

Muslic wil Europees ticket

Ook trainer Miron Muslic is ambitieus. "We zitten bij de beste zes van België. Heel het land en ook daarbuiten volgen de Champions' Play-offs. En daar is Cercle nu onderdeel van", zei de Oostenrijkse coach.

"We hebben nu iets historisch gedaan, maar we zijn nog niet tevreden. We willen laten zien dat we het verdienen om er bij te zijn en onze honger is niet gestild. We blijven ambitieus en Europees voetbal is nu ons doel."