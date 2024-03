'Opmerkelijk: voetbalclub licht kansarme kinderen op'

Opmerkelijk nieuws uit de lagere regionen. Daar zou een voetbalclub kansarme kinderen hebben opgelicht. Een erg onfris verhaal, met ook een politiek kantje. Burgemeester Bonte wil de zaak uitgeklaard zien.

Bij voetbalclub Vilvoorde City zijn ernstige feiten van oplichting opgedoken. Dat meldt Het Laatste Nieuws op maandag. Er zouden veel te veel lidgelden gevraagd zijn en zo zou er op de kap van kansarme kinderen geld verdiend zijn.

Te veel lidgelden gevraagd bij Vilvoorde City

Volgens de krant zouden de kansarme kinderen aan een apart tarief mogen inschrijven bij de voetbalclub Vilvoorde City. De rest van het inschrijvingsgeld zou dan worden bijgepast vanuit de stad Vilvoorde via allerhande subsidies.

Burgemeester Hans Bonte van Vooruit bevestigt dat nieuws. Een en ander krijgt zo een politiek tintje, want clubvoorzitter Faruk Akkus is gemeenteraadslid voor CD&V in Vilvoorde.

Kinderen voor in totaal meer dan 100.000 euro opgelicht

"Kinderen die uit een kwetsbaar milieu komen en zo’n pas hebben, kunnen zich aansluiten bij een vereniging aan 20 procent van het lidgeld. De stad en het OCMW leggen 40 procent bij en van de clubs wordt verwacht dat ze zelf 40 procent korting geven", klinkt het.

De club passeerde echter twee keer langs de kassa. Alles samen zou het om een bedrag van meer dan 100.000 euro gaan. Volgens Akkus gaat het om een vergissing, maar de zaak zou ondertussen al vier-vijf jaar lopen.