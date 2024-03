'Anderlecht wil Duitse en Franse ploegen de loef afsteken met stevig contract'

Bij RSC Anderlecht geloven ze volop in de jeugd en de eigen spelers. Daarbij komt nu ook mogelijk een zeer lange verbintenis met Théo Leoni aan de oppervlakte. Paars-wit wil hem liefst vijf seizoenen aan de club binden.

Théo Leoni kwam in 2011 al over van Sporting Charleroi naar RSC Anderlecht. Sindsdien heeft hij zich via de jeugdlichtingen weten op te werken tot de A-kern van paars-wit. Daar was hij dit seizoen al van groot belang op het middenveld.

RSC Anderlecht gelooft volop in hem. Het gaf hem vorig zomer nog maar een contractverlenging, maar wil nu al opnieuw kort op de bal spelen. Volgens Het Laatste NIeuws willen ze Leoni een nieuw, vijfjarig contract voorschotelen.

© photonews

De onderhandelingen zouden aan het lopen zijn met de entourage van Leoni, die zeker niet weigerachtig staat en ooit al te kennen gaf heel zijn carrière bij Anderlecht te willen spelen. Dan kan een verbeterd contract zeker helpen.

Duitse en Franse subtoppers te snel af zijn

Getekend is er nog niets, maar de onderhandelingen zouden tot op heden goed verlopen. Daarmee heeft paars-wit een troef in handen.

De voorbije weken en maanden was er interesse van Duitse en Franse subtoppers. Anderlecht wil hen te snel af zijn met het nieuw en verbeterd contract voor Leoni.