Dubbele agenda is héél duidelijk: Anderlecht weet dat contractverlenging van Leoni cruciaal is in toekomstplan van Fredberg

RSC Anderlecht wil langer door met Theo Leoni. Jesper Fredberg heeft het jeugdproduct een verbeterd contract voor vijf seizoenen voorgeschoteld. En de sportief directeur weet héél goed waarom.

Het huidige contract van Theo Leoni bij RSC Anderlecht loopt medio 2026. Haast is er in principe niet, maar toch wil Jesper Fredberg het contract van de middenvelder zo snel mogelijk openbreken.

De reden is héél simpel: de 23-jarige middenvelder moest lang wachten op zijn kans, maar is dit seizoen helemaal doorgebroken. En dat hebben enkele Franse en Duitse middenmoters gezien.





Al is dat eigenlijk niet de hoofdreden. Met een marktwaarde van vijf miljoen euro vertegenwoordigt Leoni niet het grote kapitaal dat pakweg Yari Verschaeren wel kan opbrengen. Of de transfersom die ooit voor Mario Stroeykens zal worden gevraagd.



Fredberg ziet in Leoni dan ook een cruciale pion die de komende seizoenen de lijm van paars-wit moet worden. Anderen zullen komen en gaan, maar Leoni moet voor standvastigheid zorgen. Het staat nu al bijna vast dat hij de aanvoerdersband in de toekomst zal dragen.

Waarom zijn RSC Anderlecht en Theo Leoni dé ideale match?



Bovendien wil Leoni ook zelf dat paars-witte DNA blijven vertegenwoordigen. De recente maanden - en het minder aantal speelminuten - doen hem twijfelen. Dus wat is een grotere blijk van vertrouwen dan een langdurig contract?