Hoe zit het met de contractverlenging van Vertonghen? Rode Duivel vroeg én kreeg om deze reden bedenktijd van Anderlecht

Gaat Jan Vertonghen volgend seizoen door als profvoetballer. RSC Anderlecht heeft alvast een nieuw contract klaar liggen voor de aanvoerder. De verdediger vroeg én kreeg bedenktijd.

RSC Anderlecht en Jan Vertonghen zijn al eventjes aan het praten over een nieuw contract. Of beter gezegd: over de toekomst van de aanvoerder. Het spreekt voor zich dat Super Jan niet moet onderhandelen over zijn loon.

Jesper Fredberg wil de Belgische recordinternational dan ook een contract aan dezelfde voorwaarden laten tekenen. De bal ligt echter in het kamp van Vertonghen zelf. Dat kan je VIA DEZE LINK nog eens nalezen.

Vertonghen vroeg én kreeg bedenktijd. Volgens onze informatie wil de 36-jarige verdediger nog een seizoen doorgaan, maar ziet hij de Champions Play-Off als een test. "Ik wil geen nieuw contract tekenen om na drie maanden te zeggen dat het niet meer lukt", klonk het daarover eerder al.

Een beslissing zal wél komen voor de start van het EK. Die vraag kwam dan weer uit het paars-witte kamp. Fredberg wil weten waar hij aan toe is om op die manier zijn mercato voor te bereiden.

Gaat Jan Vertonghen nog een seizoen door bij RSC Anderlecht?

De paars-witte fans hoeven zich echter geen zorgen te maken. De kans dat Vertonghen zal stoppen is héél klein. Bovendien ziet de 154-voudig Rode Duivel er geen graten in om zijn opvolger mee op te leiden. Om dan in een andere functie in het Lotto Park te blijven?