Kan Antwerp ook dit seizoen nog voor dé verrassing zorgen? "We zijn sterker dan vorig jaar"

Antwerp FC start de Champions Play-Off komend weekend op het veld van RSC Anderlecht. De regerende landskampioen moét winnen om de titeldroom levendig te houden. Maar hoe schatten ze de eigen kansen in?

Antwerp FC begint de Champions Play-off op een gedeelde derde plaats met Club Brugge. The Great Old volgt op zes punten van RSC Anderlecht en telt maar liefst negen punten achterstand op Union SG.

"Het lijkt me dan ook logisch dat we momenteel niet bezig zijn met een nieuwe landstitel", trapt Mandela Keita in Knack een open deur in. "Het zou héél gek zijn om de focus op de titel te leggen als je naar het klassement kijkt."

© photonews

Ook Mark van Bommel gaf de voorbije maanden meermaals aan dat de focus niet op het verlengen van de landstitel ligt. "Ons doel was het halen van de Champions Play-Off. We zijn blij dat we daar in geslaagd zijn. En uiteraard willen we onze huid de komende weken duur verkopen."

"Maar op dit moment kan ik niet zeggen of er meer in zal zitten", gaat Keita verder. "Je gaat me alleszins niet horen zeggen dat de tegenstand beter is dan Antwerp. (glimlacht) Ik vind vooral dat we veel beter kunnen dan wat we dit seizoen al hebben laten zien."

Kan Antwerp FC verrassen en alsnog de titel pakken?

Ook vorig seizoen begon The Great Old allesbehalve als titelfavoriet aan de play-offs. "Ik vind onze groep zelfs sterker dan het Antwerp van vorig seizoen", besluit de middenvelder. "Maar we geven de wedstrijd soms iets te gemakkelijk uit handen. En we missen op die momenten dat tikkeltje kampioenengeluk."