Sterkhouder Antwerp laat in zijn kaarten kijken over toekomstplannen: "Wil voor de prijzen spelen"

Vincent Janssen lijkt klaar om ook in de Champions' Play-off te knallen met Royal Antwerp FC. En dan is het uitkijken naar de toekomst van de Nederlandse aanvaller, die de voorbije maanden vooral op de '10' werd uitgespeeld.

Vincent Janssen is nederig en weet wat er de komende tijd nog kan gebeuren, maar ook wat er niet meer zal gebeuren. "Ik heb de ambitie niet meer om op het hoogste niveau te slagen. Wat denk je? Dat de top vier uit de grote competities nou nog zal aankloppen bij Vincent Janssen?"

En hij gaat verder in Het Laatste Nieuws: "Dan gaat het erover: wil ik voor een subtopper spelen in een ander land of wil ik voor de prijzen spelen met Antwerp?" Als het aan Janssen ligt, dan kiest hij resoluut voor het tweede.

© photonews

De aanvaller geeft aan dat hij vorig jaar twee prijzen pakte en opnieuw de bekerfinale mag spelen. Dat vindt hij veel leuker dan vechten tegen de degradatie, zelfs als het in een grotere competitie is dan de Belgische. Een duidelijk signaal.

Vincent Janssen is hartstikke blij bij Antwerp

"Hoe vet is het niet om over twintig jaar een reüniewedstrijd te spelen op de Bosuil met de jongens die in 2023 kampioen zijn geworden? Ik krijg nog steeds kippenvel als ik terugdenk aan die zondag in Genk", aldus nog Janssen.

Wat als een ploeg als Porto zou aankloppen bij Janssen? "Wat is er vetter aan Porto dan aan Antwerp? Ik heb het hier geweldig naar mijn zin. Ik wil blijven. We hebben een goeie trainer, ik ben hartstikke blij bij Antwerp."