Wouter Vandenhaute en Anderlecht krijgen stevige kritiek na rechtszaak tegen journalist

Anderlecht heeft voor de rechtbank van eerste aanleg van Brussel een schadevergoeding van 50.000 euro geëist tegen HUMO-journalist Jan Hauspie. Die schreef een artikel met anonieme getuigen waar de top van paars-wit bijzonder slecht uitkwam.

Voorzitter Wouter Vandenhaute en ex-CEO Peter Verbeke werden in het artikel zwaar aangepakt. "Dat artikel was ongenuanceerd en gaf blijk van vooringenomenheid", zei advocaat Peter Marx voor RSC Anderlecht tegen BELGA.

"De journalist heeft een forum gegeven aan een aantal mensen die misnoegd waren over het vernieuwingsproces dat de club doormaakte. Er werd geen enkel voorbehoud gemaakt bij wat die 'anonieme bronnen' verklaarden, en het taalgebruik was onnodig grievend."

© photonews

Er werd onder meer gesproken over een club in verval, terwijl ook termen als 'kleine Nazi' in het artikel van Jan Hauspie stonden. Ondertussen krijgt Hauspie nu in De Morgen steun van Hans Vandeweghe, die de rechtzaak hekelt.

Steun van Hans Vandeweghe voor Jan Hauspie

"Met deze dagvaarding tonen Anderlecht en Vandenhaute zich van hun slechtste, en vooral smalste kant", aldus Vandeweghe. Volgens hem zit Vandenhaute achter de rechtzaak tegen de journalist, omdat hij "vooral lange tenen" zou hebben.

Benieuwd wat er de komende weken zal gebeuren in de zaak. Een uitspraak bij de rechtbank van eerste aanleg van Brussel mag binnen een maand verwacht worden.