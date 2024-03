Anderlecht gaat vol achter HUMO-journalist aan die Vandenhaute en Verbeke op de korrel nam: "Dit is puur om te intimideren"

Anderlecht heeft voor de rechtbank van eerste aanleg van Brussel een schadevergoeding van 50.000 euro geëist van HUMO-journalist Jan Hauspie. Die schreef een artikel met anonieme getuigen waar de top van paars-wit bijzonder slecht uitkwam. Vooral voorzitter Wouter Vandenhaute werd erin geviseerd.

Volgens Anderlecht staat het stuk vol onwaarheden, was het ongenuanceerd en onnodig kwetsend. Het gaat hierbij om het artikel 'Mauve Malaise' in HUMO. Op basis van anonieme getuigen schetste Hauspie een ontluisterend beeld van de dagelijkse werking bij de club.

Vooringenomenheid

Daarbij kwamen vooral Wouter Vandenhaute en ex-CEO Peter Verbeke er slecht uit. Er werden zelfs heel harde woorden gebruikt zoals 'de kleine Nazi'. Ook werden er duizelingwekkende sommen genoemd die Vandenhaute en Verbeke zouden opgestreken hebben.

Het duo werd door een ex-werknemer ook omschreven als "twee psychopaten". Anderlecht wou dat niet blauwblauw laten en trok naar de rechtbank. "Dat artikel was ongenuanceerd en gaf blijk van vooringenomenheid", zei advocaat Peter Marx voor RSC Anderlecht.

"De journalist heeft een forum gegeven aan een aantal mensen die misnoegd waren over het vernieuwingsproces dat de club doormaakte. Er werd geen enkel voorbehoud gemaakt bij wat die 'anonieme bronnen' verklaarden, en het taalgebruik was onnodig grievend", noteerde BELGA.

"Het klopt niet dat Anderlecht een club in verval was, Anderlecht was een club in opbouw, die gemoderniseerd en geherstructureerd werd. De huidige resultaten van de club tonen dat ook aan."

Intimidatie

"Het klopt niet dat Wouter Vandenhaute eigenhandig Vincent Kompany heeft ontslagen, Kompany is in onderling overleg vertrokken. Het klopt niet dat Vandenhaute CEO Karel Van Eetvelt heeft ontslagen, die heeft zelf ontslag genomen. Het klopt niet dat de cijfers van de club 'bloedrood' waren, er is een winst gemaakt van 1,2 miljoen euro. En het recht op wederwoord werd niet gerespecteerd."

De journalist zou ook het recht op wederwoord niet gerespecteerd hebben, en RSC Anderlecht zou door het artikel materiële en morele schade hebben geleden: "Het artikel werd breed overgenomen door andere media, en heeft voor onrust gezorgd bij spelers, fans, aandeelhouders en sponsors."

Volgens de advocaten van journalist Jan Hauspie levert RSC Anderlecht geen enkel bewijs voor de schade die het zou geleden hebben.

"Het is ook zogezegd RSC Anderlecht die hier voor de rechtbank staat, maar het is duidelijk dat deze vordering vooral uitgaat van Wouter Vandenhaute en Peter Verbeke", pleitten meesters Johan Verbist en Joyce Van Caeyzeele. "Dit is dan ook niet meer dan een SLAPP-procedure, om een journalist te intimideren."

"Terwijl onze cliënt heus niet over één nacht ijs is gegaan om dit artikel te schrijven. Niets in dat artikel is geschreven als het niet van verschillende, onafhankelijke bronnen kwam. Er zijn tussen 2017 en 2023 bij Anderlecht ook heel wat zaken gebeurd die niet als normale gebeurtenissen binnen een voetbalclub kunnen beschouwd worden."

Het was geweten door de journalisten

In 2021 en 2022 waren trouwens al artikels verschenen waarin de managementstijl en het beleid van Verbeke en Vandenhaute in vraag werden, aldus de advocaten. "Het artikel in februari 2023 is er gekomen omdat Wouter Vandenhaute in de media een aantal uitspraken had gedaan die niet klopten en een aantal zaken waren al in eerdere artikels verschenen."

"Tachtig procent van wat in het artikel stond, was ook door heel wat journalisten geweten. Waarom zij het niet geschreven hebben, moet u aan hen vragen."

Tenslotte zou Jan Hauspie de club en verschillende personen wel degelijk de kans geboden hebben om te reageren op wat hij dacht te schrijven, klonk het. "Maar Wouter Vandenhaute wenste alleen off the record te reageren, wat natuurlijk onaanvaardbaar was."