Klare taal: Charles Vanhoutte spreekt over de titeldruk bij Union SG en de belangrijkste uitdager

Dit weekend gaan de Champions' Play-offs van start. Het is uitkijken of Union SG er een verhaal van derde keer goede keer van kan maken.

Charles Vanhoutte gaat met Union SG op zoek naar de landstitel in de Jupiler Pro League, maar van enige druk is voorlopig nog altijd geen sprake bij de Brusselaars.

“Misschien komt dat nog, als we écht voor de titel spelen”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Die ambitie wordt wel uitgesproken, hé, daar niet van. We zijn ons bewust dat het een unieke kans is.”

Grootste uitdager van Union SG in titelstrijd

Ook binnen de club wordt er totaal geen druk gelegd op het team van trainer Alexander Blessin. “Niemand van het bestuur komt in de kleedkamer langs om ons dat in te peperen of zo. Nee, ze laten ons met rust. Niemand zegt dat we kampioen 'moeten' spelen.”

Voor Vanhoutte is het duidelijk dat Anderlecht wellicht de grootste uitdager wordt in de titelstrijd gezien de rangschikking, maar hij wil niemand uitsluiten. Het gevaar loopt in dit soort situaties immers om elke hoek.

“Anderlecht. Zij volgen op - wat is het - drie punten? Met een sterretje, zeker? Zij staan het dichtst. Maar ik denk dat wij vooral onze eigen grootste uitdager zijn. Als we ons niveau niet halen, kunnen we van iedereen verliezen. Als we goed zijn, kunnen we iedereen aan.”