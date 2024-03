Vincent Janssen spreekt klare taal over vertrek van Mark van Bommel bij Antwerp

De situatie bij Royal Antwerp FC zou deze zomer wel eens stevig kunnen veranderen. Zeker als trainer Mark van Bommel vertrekt.

Gemakkelijk is het niet bij Royal Antwerp FC. Marc Overmars mag niet werken, terwijl er aardig wat basisspelers nadenken over een vertrek en ook trainer Mark van Bommel het schip wel eens zou kunnen verlaten.

“Ik denk inderdaad dat er iets te gebeuren staat, deze zomer, bij Antwerp”, klinkt het bij Vincent Janssen in Het Laatste Nieuws. “Op dit moment weet ik niet wat de trainer van plan is, maar op het einde van het seizoen is dat wel een vraag die ik hem wil stellen.”

Champions League voor Royal Antwerp FC?

Of Van Bommel blijft of vertrekt, het zou ook wel eens de keuze van Janssen kunnen beïnvloeden. “Dat zou best kunnen, ja. Elk jaar komt het gesprek met mijn zaakwaarnemer die me informeert over de interesse van clubs.”

Afgelopen zomer legde Janssen de interesse van andere clubs meteen naast zich neer omdat The Great Old in de Champions League speelde. En ook deze zomer zou dat wel eens een bepalende factor kunnen zijn.

We kunnen toch tweede worden? Wat is het? Zes punten (op Anderlecht, red.)? Da's niet onmogelijk. De wedstrijd van zaterdag (Anderlecht-Antwerp, red.) zal al meteen veel duidelijk maken.”