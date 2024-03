Arthur Theate en Olivier Deman maken zich zorgen met oog op EK: Tedesco kan mooie oplossing al in handen hebben

Thomas Meunier is opnieuw Rode Duivel, en hij heeft een behoorlijk aantal speelminuten gekregen tegen Ierland en Engeland. Behoudens een grote verrassing, zal hij bij de selectie van Domenico Tedesco zijn voor het EK.

Welke spelers zal Domenico Tedeesco in zijn eerste basisploeg zetten op het EK. Er zijn nog veel twijfels over wie in doel zal staan, over het centrale verdedigingsduo, enkele vleugelspelers,...

Maar na Ierland-België en Engeland-België lijken twee spelers punten te hebben verloren, beiden op dezelfde positie: Olivier Deman en Arthur Theate. Tegen een tegenstander die 62e staat op de wereldranglijst, liet Deman zien dat hij nog wat licht is voor de Rode Duivels.

En tegenover Jarred Bowen, een speler die normaal gesproken niet altijd basisspeler is bij Engeland, kende Theate een zeer slechte avond.

Castagne op de linksbackpositie?

Aan de andere kant, op rechts, op rechts, speelde Thomas Meunier een geweldige wedstrijd. Hij eindigde zelfs als aanvoerder tegen Ierland, een duidelijk teken van de bondscoach.

© photonews

Kortom: hij is weer de officiële back-up op de rechtsback. Tenzij er een verrassing komt, zal Meunier op het EK 2024 zijn. En hij zou nog sterker moeten worden door zijn basisplaats in Turkije bij Trabzonspor.

Maar wat heeft zijn terugkeer te maken met de linksbackpositie? Wel, heel eenvoudig omdat Timothy Castagne daar ook kan spelen. Bij Atalanta Bergamo, toen hij zichzelf bewees aan het publiek, speelde de voormalige Genk-speler evenveel wedstrijden aan de linkerkant als aan de rechterkant.

Theate... of Vertonghen als slachtoffer?

Domenico Tedesco heeft Castagne nog niet beschouwd als linksback, maar dat komt vooral door het gebrek aan opties op rechts. Nu Thomas Meunier terugkeert en gezien de duidelijke waardering van de bondscoach voor de voormalige Dortmund-speler, kan het idee in zijn gedachten groeien.

Rest nog te zien wie de prijs zal betalen. Dit zou natuurlijk Arthur Theate kunnen zijn, die meer linksback speelde sinds Tedesco arriveerde. Maar ook Jan Vertonghen, die niet geweldig was tegen Engeland, lijkt minder onaantastbaar dan gedacht - en dan zou Theate zijn plaats in het centrum innemen.

Het is echter moeilijk voor te stellen dat een duo Theate-Faes zonder echte automatismen zal beginnen aan het EK 2024. Het wordt hoe dan ook nog even afwachten.