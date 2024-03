KAA Gent komt met heel fikse waarschuwing voor KVC Westerlo na salonremise

De reguliere competitie zit erop en de play-offs zullen beginnen. KAA Gent trapt morgen de Europe Play-offs op gang tegen Standard.

KAA Gent haalde de Champions' Play-offs niet omdat KRC Genk een punt pakte op het veld van KVC Westerlo. Hier was enorm veel over te doen na afloop.

U zal ongetwijfeld al wel gezien of gelezen hebben dat er in de laatste vijf minuten van de wedstrijd Westerlo-Genk niet meer gevoetbald werd. Uit het kamp van KAA Gent waren de commentaren al niet mals.

Hein Vanhaezebrouck was na afloop niet tevreden en liet dat duidelijk merken. Hij stelde toen zelfs dat het verleden van Rik De Mil er misschien iets mee te maken kon hebben. Ondertussen is De Mil ontslagen bij Westerlo omwille van die laatste vijf minuten.

Ook assistent-coach Danijel Milicevic was niet blij met hoe die partij verliep. "Er is al genoeg inkt over gevloeid", begint hij volgens de clubwebsite. "Het was zeker geen propaganda voor het voetbal en ik kan me niet indenken dat ik het als speler zelf zou gedaan hebben."

Hij waarschuwt de Kemphanen ook nog eens. "We komen Westerlo nog twee keer tegen, wees gerust dat onze spelers gemotiveerd zullen zijn."